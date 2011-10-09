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Fuori produzione

arcitecRasoio elettrico

RQ1085/22

3.7
| (7) Recensioni

1 premio

Il rasoio n. 1 dal primo produttore al mondo
Per gli uomini che vogliono solo il meglio, il rasoio elettrico Philips arcitec RQ1085 abbina l'azione Flex&Pivot alle testine di rasatura Triple Track, per una rasatura perfetta e accurata anche sul collo.
Vedi tutti i vantaggi

Rasatura perfetta, anche sul collo

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  • con sistema Jet Clean

Azione Flex & Pivot per seguire tutte le curve

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Le tre testine si flettono in modo indipendente su un'unità di rasatura che oscilla in diverse posizioni. Questa combinazione unica assicura il contatto ottimale con la pelle nelle aree curve per raggiungere anche le aree più difficili del collo.

Testine Triple-Track per il 50% in più di rasatura

Testine Triple-Track per il 50% in più di rasatura

Le tre testine di rasatura Triple Track garantiscono una superficie di rasatura maggiore del 50% rispetto alle testine standard.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612375

Recensioni

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3.7

su 5

7

Recensioni

2

09/10/2011

France

France

5/5, je suis satisfait à 100%

je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

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07/01/2011

France

France

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Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

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23/06/2013

Nederland

Nederland

Klantvriendelijk in gebruik

Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.

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Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat

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