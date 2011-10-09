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Fuori produzione
RQ1085/22
con sistema Jet Clean
Le tre testine si flettono in modo indipendente su un'unità di rasatura che oscilla in diverse posizioni. Questa combinazione unica assicura il contatto ottimale con la pelle nelle aree curve per raggiungere anche le aree più difficili del collo.
Le tre testine di rasatura Triple Track garantiscono una superficie di rasatura maggiore del 50% rispetto alle testine standard.
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
Riconoscimenti
3.7
su 5
7
Recensioni
dite28480
09/10/2011
France
5/5, je suis satisfait à 100%
je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
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chb71
07/01/2011
France
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Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
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Niek82
23/06/2013
Nederland
Klantvriendelijk in gebruik
Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
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