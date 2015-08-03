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  • Veloce, accurato, efficiente.
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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico

HQ8270/21

4.2
| (73) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto
Veloce, accurato, efficiente.
Le tre testine di rasatura Speed-XL con tre tracciati di rasatura di questo rasoio elettrico Philips offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura veloce e accurata.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Veloce, accurato, efficiente.

  • con sistema Jet Clean

Sistema per il contorno del viso SmartTouch: per una rasatura veloce ed efficace

Sistema per il contorno del viso SmartTouch: per una rasatura veloce ed efficace

Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.

Risciacquo veloce, con rivestimento antibatterico interno

Risciacquo veloce, con rivestimento antibatterico interno

Il rivestimento antibatterico all'interno dell'unità di rasatura assicura la pulitura in pochi secondi.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.

Specifiche tecniche

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4.2

su 5

73

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

03/08/2015

Italia

Italia

Rasatura completa cute da 15 minuti a 5

Ottime performaces soprattutto da carico, facile da pulire e ottimo rapporto qualità prezzo. Lo uso per tagliare i capelli a 0, mai provato nulla di più veloce e confortevole, i tempi si sono ridotti come da titolo recensione. Ho acquistato il primo rasoio Philips a 16 anni, per accorciare i capelli (m'è durato fino al 2009, RUBATO, funzionava ancora) sono sempre stato molto soddisfatto, questo rasoio ha confermato la qualità del marchio. BRAVI!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico

15/05/2012

Italia

Italia

caratteristiche eccellenti

veloce nella ricarica e pratico per l'uso di facile impugnatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8270/18 Electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8270/18 Electric shaver

15/05/2012

Italia

Italia

Eccellente rasoio

Utilizzo questo rasoio oramai da tempo e lo trovo eccellente. Rasatura sempre perfetta e nessuna irritazione alla pelle. La durata della batteria è più che sufficiente e la ricarica veloce.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 