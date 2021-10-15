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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
con sistema Jet Clean
con display a LED
Le tre testine si flettono in modo indipendente su un'unità di rasatura che oscilla in diverse posizioni. Questa combinazione unica assicura il contatto ottimale con la pelle nelle aree curve per raggiungere anche le aree più difficili del collo.
Le tre testine di rasatura Triple Track garantiscono una superficie di rasatura maggiore del 50% rispetto alle testine standard.
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
Riconoscimenti
4.0
su 5
66
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
EVCar
15/10/2021
United Kingdom
Excellent shaver
Had no problem at all. I cannot purchase spare part after 14 years of use Now purchased 7000 series to replace this item
Pro
Always a good shave
Contro
Cannot obtain spares after 12 years
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Sinky
07/06/2016
United Kingdom
Buy the best It will give years of great shaving
This has been a great, reliable purchase which is still giving excellent service and i would not hesitate to recommend it.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Philip61
18/05/2014
United Kingdom
Best Philishave ever
I have had Philishaves since I started shaving at 16, I am now 61. This is by far the best ever , so easy to use, even easier to clean, it has a detatchable head so using the sideburn trimmer is even easier. Cant recommend it enough
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.