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  • Veloce, accurato, efficiente.
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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico

HQ8270/17

4.2
| (73) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto
Veloce, accurato, efficiente.
Le tre testine di rasatura Speed-XL con tre tracciati di rasatura di questo rasoio elettrico Philips offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura veloce e accurata.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Veloce, accurato, efficiente.

  • con indicatore della batteria

Sistema per il contorno del viso SmartTouch: per una rasatura veloce ed efficace

Sistema per il contorno del viso SmartTouch: per una rasatura veloce ed efficace

Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.

Risciacquo veloce, con rivestimento antibatterico interno

Risciacquo veloce, con rivestimento antibatterico interno

Il rivestimento antibatterico all'interno dell'unità di rasatura assicura la pulitura in pochi secondi.

Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Il rasoio elettrico è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

73

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

03/08/2015

Italia

Italia

Rasatura completa cute da 15 minuti a 5

Ottime performaces soprattutto da carico, facile da pulire e ottimo rapporto qualità prezzo. Lo uso per tagliare i capelli a 0, mai provato nulla di più veloce e confortevole, i tempi si sono ridotti come da titolo recensione. Ho acquistato il primo rasoio Philips a 16 anni, per accorciare i capelli (m'è durato fino al 2009, RUBATO, funzionava ancora) sono sempre stato molto soddisfatto, questo rasoio ha confermato la qualità del marchio. BRAVI!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico

15/05/2012

Italia

Italia

caratteristiche eccellenti

veloce nella ricarica e pratico per l'uso di facile impugnatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8270/18 Electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

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15/05/2012

Italia

Italia

Eccellente rasoio

Utilizzo questo rasoio oramai da tempo e lo trovo eccellente. Rasatura sempre perfetta e nessuna irritazione alla pelle. La durata della batteria è più che sufficiente e la ricarica veloce.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 