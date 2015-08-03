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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
con indicatore della batteria
Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.
Il rivestimento antibatterico all'interno dell'unità di rasatura assicura la pulitura in pochi secondi.
Il rasoio elettrico è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.
4.2
su 5
73
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
Zano
03/08/2015
Italia
Rasatura completa cute da 15 minuti a 5
Ottime performaces soprattutto da carico, facile da pulire e ottimo rapporto qualità prezzo. Lo uso per tagliare i capelli a 0, mai provato nulla di più veloce e confortevole, i tempi si sono ridotti come da titolo recensione. Ho acquistato il primo rasoio Philips a 16 anni, per accorciare i capelli (m'è durato fino al 2009, RUBATO, funzionava ancora) sono sempre stato molto soddisfatto, questo rasoio ha confermato la qualità del marchio. BRAVI!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico
roby
15/05/2012
Italia
caratteristiche eccellenti
veloce nella ricarica e pratico per l'uso di facile impugnatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8270/18 Electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8270/18 Electric shaver
ilJoe
15/05/2012
Italia
Eccellente rasoio
Utilizzo questo rasoio oramai da tempo e lo trovo eccellente. Rasatura sempre perfetta e nessuna irritazione alla pelle. La durata della batteria è più che sufficiente e la ricarica veloce.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.