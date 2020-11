pinza da 16 mm e spazzola; piastra per capelli lisci e ondulati; 2 clip

Philips Multi-styler contiene: pinza arricciante da 16 mm per i boccoli; spazzola per boccoli da 16 mm per creare volume aggiuntivo; piastra per capelli ondulati 2 in 1 convertibile in piastra per capelli lisci, per un look liscio o ondulato; due clip per capelli, per creare più facilmente il tuo look.