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Fuori produzione
HP8698/00
Creatività immediata, cura costante
Multi-styler Phlips offre versatilità per creare lo stile più in voga per ogni occasione mentre ti prendi cura dei tuoi capelli.
6 accessori per lo styling
Temperatura 190 °C
Rivestimento in ceramica
Spegnimento automatico
Philips Multi-styler contiene: pinza arricciante da 16 mm per i boccoli; spazzola per boccoli da 16 mm per creare volume aggiuntivo; piastra per capelli ondulati 2 in 1 convertibile in piastra per capelli lisci, per un look liscio o ondulato; due clip per capelli, per creare più facilmente il tuo look.
Rivestimento protettivo in ceramica, per una protezione ottimale dei capelli.
La temperatura per lo styling a 190 °C assicura risultati duraturi riducendo al minimo il rischio di danneggiare i capelli.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
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