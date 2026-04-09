ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Accessorio Philips Airfryer Kit teglia per friggitrice ad aria da 7.3L

Supporto

Accessorio Philips AirfryerKit teglia per friggitrice ad aria da 7.3L

HD9952/00

Accessorio Philips Airfryer Kit teglia per friggitrice ad aria da 7.3L

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Con lo speciale kit per la cottura in forno di Philips Airfryer puoi preparare tutte le tue ricette preferite. Impara come cucinare deliziose torte, pane, piatti al gratin, quiche e molto altro in maniera semplice, veloce e salutare.

  • PDF file
  • 9 April 2026

Domande frequenti

Risoluzione dei problemi

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti