Superficie forata per un flusso di aria Rapid Air ideale durante la cottura alla griglia

Scopri un nuovo modo di grigliare gli alimenti grazie all'esclusiva superficie della padella griglia Airfryer. Grazie alla tecnologia Rapid Air, il cibo viene cotto in modo più sano, con poco o senza olio. Inoltre, il grasso in eccesso può scolare via facilmente durante la cottura, grazie alla superficie forata.