Le basi removibili consentono di cuocere a vapore porzioni più grandi

Devi cuocere qualcosa di grande come un pollo intero o un piatto che non può essere cucinato in un solo recipiente? Basta staccare la base di ciascun recipiente per fare più spazio. La vaporiera farà il resto, cuocendo con cura e in maniera omogenea tutta la pietanza.