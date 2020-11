Cottura uniforme su tutti i lati grazie agli speciali riflettori del calore

Quando si utilizza un griglia convenzionale ci sono continue oscillazioni di temperatura che possono causare un innalzamento della temperatura rispetto a quella impostata, con il rischio probabile di bruciare il cibo. Con la griglia da interno Philips che cucina senza fumo, non c'è bisogno di regolare la temperatura. La griglia si riscalda rapidamente a una temperatura costante di 230 °C, perfetta per rosolare la carne, e la mantiene per l'intero processo di cottura. Con una temperatura sempre perfetta potrai cuocere sulla griglia vari tipi di cibo in una volta sola e ottenere cibi gustosi, succosi e dalla doratura uniforme con il minimo sforzo.