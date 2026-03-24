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HD6212/90
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Dal corpo principale del mio grill Philips proviene molto fumo o odore di bruciato:
Le piastre del grill Philips non si riscaldano in modo uniforme
Il rivestimento antiaderente del mio Philips Grill è danneggiato
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