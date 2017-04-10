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  • Potenza e perfezione, ogni volta
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Fuori produzione

Azur ProFerro da stiro

GC4885/30

4
| (1) Recensione

1 premio

Potenza e perfezione, ogni volta
Il ferro da stiro a vapore Azur Pro produce un vapore potente che ti consente di stirare in un lampo ottenendo risultati perfetti. Mantieni il controllo. La scorrevolezza ultra veloce, la pulizia anticalcare facile da eseguire e un serbatoio dell'acqua più ampio rendono più semplici le tue sessioni di stiratura.
Vedi tutti i vantaggi

Stira le pieghe velocemente con la potenza del vapore

Potenza e perfezione, ogni volta

  • 3000 Watt

  • 50 g/min, colpo di vapore da 220 g

  • Piastra T-ionicGlide

  • Auto-spegnimento di sic. + anticalcare

3000 W per un riscaldamento rapido e prestazioni eccellenti

3000 W per un riscaldamento rapido e prestazioni eccellenti

Offre un riscaldamento rapido e prestazioni eccellenti per una stiratura rapida

Vapore fino a 50 g/min per una rimozione più efficace delle pieghe

Vapore fino a 50 g/min per una rimozione più efficace delle pieghe

Vapore continuo fino a 50 g/min per una rimozione efficace di tutte le pieghe.

Colpo di vapore fino a 220 g per eliminare anche le pieghe più ostinate

Colpo di vapore fino a 220 g per eliminare anche le pieghe più ostinate

Colpo di vapore fino a 220 g per eliminare anche le pieghe più ostinate

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

5
3
2
1

10/04/2017

Portugal

Portugal

Características médio altas

Borrifador com alcance demasiado longo relativamente à área abrangente imediata da ponta do ferro

Questa revisione è stata effettuata per Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor

Questa revisione è stata effettuata per Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor

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