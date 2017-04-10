Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
GC4885/30
3000 Watt
50 g/min, colpo di vapore da 220 g
Piastra T-ionicGlide
Auto-spegnimento di sic. + anticalcare
Offre un riscaldamento rapido e prestazioni eccellenti per una stiratura rapida
Vapore continuo fino a 50 g/min per una rimozione efficace di tutte le pieghe.
Colpo di vapore fino a 220 g per eliminare anche le pieghe più ostinate
Riconoscimenti
4.0
su 5
1
Recensione
Raul
10/04/2017
Portugal
Características médio altas
Borrifador com alcance demasiado longo relativamente à área abrangente imediata da ponta do ferro
Questa revisione è stata effettuata per Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor
Questa revisione è stata effettuata per Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor