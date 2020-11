Semplice ed efficace

Il ferro EasySpeed ti consente di stirare in modo semplice ed efficace, mettendo a tua disposizione una grande quantità di vapore per rimuovere le pieghe ostinate. Inoltre, dispone di una piastra antiaderente per una perfetta scorrevolezza su tutti i tessuti e della funzione Calc Clean per prestazioni durature. Scopri tutti i vantaggi