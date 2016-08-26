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Tutte le serie

  • Protezione potente per prestazioni ottimali
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Fuori produzione

Filtro sostitutivo originaleHEPA NanoProtect

FY5185/30

Protezione potente per prestazioni ottimali

Il filtro HEPA NanoProtect garantisce la protezione da virus, batteri, polline, polvere, PM2.5 e peli di animali domestici.

Vedi tutti i vantaggi

Filtro Philips originale che si adatta perfettamente

Protezione potente per prestazioni ottimali

  • Fino a 24 mesi di vita utile

  • Filtra 99,97% di part. di 0,003 µm

Perfetta adattabilità per prestazioni sempre elevate

Perfetta adattabilità per prestazioni sempre elevate

Il filtro originale Philips è stato progettato insieme al dispositivo per garantire una perfetta adattabilità e garantire il funzionamento continuo del dispositivo.

I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo

I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo

I filtri dell'aria Philips vengono sottoposti a una serie di rigorosi test di ispezione obbligatori prima del rilascio dalla fabbrica. Sono sottoposti a rigorosi test di vita utile e resistenza, per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri filtri sono progettati per offrire le migliori prestazioni del purificatore Philips fino all'ultimo giorno di vita utile del filtro.

Rimuove fino al 99,9% di virus

Rimuove fino al 99,9% di virus

Il purificatore cattura gli aerosol, compresi quelli che possono contenere virus che colpiscono le vie respiratorie. Testato in modo indipendente ha dimostrato di rimuovere fino al 99,9% di virus e aerosol presenti nell'aria. Testato anche per il coronavirus (8).

Specifiche tecniche

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Recensioni

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) La vita utile consigliata è calcolata in base al tempo medio di utilizzo degli utenti Philips e ai dati sul livello di inquinamento urbano dell'OMS. La vita utile effettiva è influenzata dagli ambienti e dalle frequenze di utilizzo.

  2. (2) Applicabile solo ai modelli selezionati con connettività

  3. (3) Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips

  4. (4) Il materiale del filtro HEPA NanoProtect offre una minore resistenza al flusso d'aria rispetto al materiale di un filtro HEPA H13, consentendo a un purificatore d'aria Philips con NanoProtect di erogare aria pulita (CADR) con un tasso più elevato rispetto a un filtro HEPA H13 certificato di dimensioni equivalenti

  5. (5) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di NaCl condotti da iUTA secondo lo standard DIN71460-1.

  6. (6) Contingenti sul filtro utilizzato con il purificatore Philips AC1711 o 1715

  7. (7) Test sul tasso di riduzione dei microbi condotto presso Airmid Healthgroup Ltd. Test effettuato in una stanza di 28,5 m³ contaminata con influenza a diffusione aerea A(H1N1).

  8. (8) Test sul tasso di riduzione dei microbi presso laboratorio esterno, in una stanza contaminata con aerosol di coronavirus aviario (IBV), con filtro HEPA NanoProtect Philips.