ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Filtro sostitutivo originale HEPA NanoProtect

Fuori produzione

Supporto

Filtro sostitutivo originaleHEPA NanoProtect

FY5185/30

Filtro sostitutivo originale HEPA NanoProtect

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Il filtro HEPA NanoProtect garantisce la protezione da virus, batteri, polline, polvere, PM2.5 e peli di animali domestici.

  • PDF file
  • 16 May 2026

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti