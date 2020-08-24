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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FM16FD170D/00
Estrema facilità d'uso, plug and play
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità flash USB MOTION edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.
16 GB
Motion Edition 2.0
Pacco da 2
Scegli il tuo colore alla moda: rosa pastello, viola, verde assenzio o blu elettrico per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento
La capacità di 16 GB ti consentirà di scambiare e condividere tramite la porta USB del portatile file di grandi dimensioni o un maggior numero di file.
L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.