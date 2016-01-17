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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01

Fuori produzione

ErgoFitAspirapolvere senza sacco

FC9262/01

2

| (3) Recensioni

Massima comodità, minimo sforzo

Scopri il comfort di una postura migliore! Questo aspirapolvere consente di mantenere una postura più eretta assicurando maggiore comfort

Vedi tutti i vantaggi

Consente una postura migliore riducendo del 70% l'inclinazione della schiena

Massima comodità, minimo sforzo

  • 2000 W

  • RemoteControl

Impugnatura PostureProtect progettata secondo criteri ergonomici esclusivi

Impugnatura PostureProtect progettata secondo criteri ergonomici esclusivi

L'impugnatura PostureProtect brevettata consente di ottenere una postura del corpo 4 volte migliore: consente di non piegarsi, di mantenere il polso in una posizione comoda; inoltre entrambe le maniglie consentono di manovrare l'apparecchio in maniera semplice, mentre i comandi a portata di mano permettono di regolare l'aspirapolvere.

Comandi a portata di mano sull'impugnatura

Comandi a portata di mano sull'impugnatura

Grazie ai pulsanti presenti sull'impugnatura, è possibile controllare in maniera semplice l'aspirapolvere senza doversi piegare.

Il collegamento girevole per il tubo consente una manovrabilità superiore

Il collegamento girevole per il tubo consente una manovrabilità superiore

Questo tubo è dotato di un collegamento girevole sulla maniglia, che consente una manovrabilità superiore e sforzi minori per il polso.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.0

su 5

3

Recensioni

5
4
3
1

17/01/2016

Nederland

Nederland

Te zware stofzuiger met vaak meganische problemen

De zuigkracht en het mondstuk is erg prettig, je komt er mee in elk hoekje. Het niet nodig hebben van een stofzuigerzak is erg fijn en makkelijk in gebruik. Daarmee is alle positiviteit ook gezegd. De stofzuiger is lood zwaar en rijd niet fijn met je mee waardoor hij telkens vast zit of omvalt. Daarbij hadden wij na de garantie (na 2 jaar ofzo) telkens meganische problemen die we zelf niet konden oplossen en we hem op moeten sturen. Natuurlijk voor onze eigen rekening, want de garantie was voorbij. Erg zonde van het geld want de stofzuiger is al ontzettend duur. Voor deze prijs zou hij jaren mee moeten gaan zonder problemen. Momenteel is hij weer kapot en twijfelen we of we hem wel willen maken, want hij kost meer dan hij oplevert.

Questa revisione è stata effettuata per ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

Questa revisione è stata effettuata per ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

17/01/2016

Nederland

Nederland

Te zware stofzuiger met vaak meganische problemen

De zuigkracht en het mondstuk is erg prettig, je komt er mee in elk hoekje. Het niet nodig hebben van een stofzuigerzak is erg fijn en makkelijk in gebruik. Daarmee is alle positiviteit ook gezegd. De stofzuiger is lood zwaar en rijd niet fijn met je mee waardoor hij telkens vast zit of omvalt. Daarbij hadden wij na de garantie (na 2 jaar ofzo) telkens meganische problemen die we zelf niet konden oplossen en we hem op moeten sturen. Natuurlijk voor onze eigen rekening, want de garantie was voorbij. Erg zonde van het geld want de stofzuiger is al ontzettend duur. Voor deze prijs zou hij jaren mee moeten gaan zonder problemen. Momenteel is hij weer kapot en twijfelen we of we hem wel willen maken, want hij kost meer dan hij oplevert.

Questa revisione è stata effettuata per ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

Questa revisione è stata effettuata per ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

21/08/2012

Nederland

Nederland

Lompe design-stofzuiger

We hebben deze stofzuiger nu enkele maanden. De zuigkracht is prima en ook het meedraaien van de stofzuigstang is handig. Maar over het algemeen vinden wij de stofzuiger integenstelling tot de tegenwoordige kleine Miele stofzuigers met zak een lomp apparaat. Hij is niet te dragen, neemt veel ruimte bij het opbergen. De aanuit knoppen hebben een mooi design, maar functioneel een dun plasticje. Je rijdt vaak over de draad, want volgen doet hij niet goed. Alle aanhangsels en bediening aan de stang zitten vaak in de weg en zijn helaas niet afneembaar. Hij is wel makkelijk te legen, maar tijdens het stofzuigen produceert het apparaat veel warmte, en dat is niet prettig in de zomer met 30 grade. Samengevat, een lompe design stofzuiger, niet handig voor mensen met trappen of oudere mensen. Raar want waarvoor is hij dan ergonomisch ontworpen?

Questa revisione è stata effettuata per ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

Questa revisione è stata effettuata per ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

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  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee