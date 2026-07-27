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  • Potenza di aspirazione più alta, anche con sacchetto quasi pieno*
  • Potenza di aspirazione più alta, anche con sacchetto quasi pieno*

Fuori produzione

PerformerProAspirapolvere con sacco

FC9190/01

Potenza di aspirazione più alta, anche con sacchetto quasi pieno*
Con il suo potente motore da 2200 W e una camera di raccolta polvere appositamente progettata, l'aspirapolvere Philips PerformerPro mantiene un potente flusso d'aria, offrendo una potenza di aspirazione mai vista prima. Per i migliori risultati di pulizia, anche quando il sacchetto è quasi pieno!*
Vedi tutti i vantaggi

Motore da 2200 W e capacità di 5 l di polvere

Potenza di aspirazione più alta, anche con sacchetto quasi pieno*

  • 2200W

  • Filtro HEPA 13

  • 5 l

Motore da 2200 W per una potenza di aspirazione massima di 500 W

Motore da 2200 W per una potenza di aspirazione massima di 500 W

Il motore a 2200 W genera una potenza di aspirazione di max. 500 W per risultati di pulizia ottimali.

Rivoluzionaria tecnologia Airflow Max per un'aspirazione ottimale

Rivoluzionaria tecnologia Airflow Max per un'aspirazione ottimale

La tecnologia Airflow Max massimizza il flusso di aria, consentendo al sacchetto per la polvere di riempirsi uniformemente per la massima potenza di aspirazione, anche quando il sacco è pieno.

Capacità di 5 l per pulire più a lungo

Capacità di 5 l per pulire più a lungo

Il vano raccoglipolvere dal design speciale da 5 l consente un uso ottimale del sacchetto della polvere per pulire più a lungo.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Potenza di aspirazione testata in conformità allo standard internazionale IEC 60312-1, testata dall'istituto indipendente SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., agosto 2012)