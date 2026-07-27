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Fuori produzione
FC9190/01
2200W
Filtro HEPA 13
5 l
Il motore a 2200 W genera una potenza di aspirazione di max. 500 W per risultati di pulizia ottimali.
La tecnologia Airflow Max massimizza il flusso di aria, consentendo al sacchetto per la polvere di riempirsi uniformemente per la massima potenza di aspirazione, anche quando il sacco è pieno.
Il vano raccoglipolvere dal design speciale da 5 l consente un uso ottimale del sacchetto della polvere per pulire più a lungo.
Recensioni
Potenza di aspirazione testata in conformità allo standard internazionale IEC 60312-1, testata dall'istituto indipendente SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., agosto 2012)