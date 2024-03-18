Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Aspirapolvere e lavapavimenti
Tutte le serie
PowerLife Aspirapolvere con sacco
Fuori produzione
Supporto
FC8457/91
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
EU Declaration of conformity Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag FC8457/91 - English (US)
User Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag
Tutti (5)
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Come controllare se il sacchetto per la polvere dell'aspirapolvere Philips è pieno
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Quando bisogna sostituire il filtro dell'aspirapolvere Philips?
Come si pulisce il filtro dell'aspirapolvere Philips?
PowerLifeFiltro di protezione del motore
PowerLifeFiltro di scarico
Adattatore universale
Sacco riutilizzabile per CompactGo
PowerLifeBocchetta per tutti i pavimenti
Bocchetta piccola nero corvino
Bocchetta a lancia
S-bagClassic Long Performance - Confezione convenienza
S-bagSacchetti antipolvere anti-allergia
Tubo telescopico
Spazzola Mini Turbo
Tubo flessibile
S-bagClassic Long Performance (confezione da 4)
L'aspirapolvere Philips non si accende
L'aspirapolvere Philips si surriscalda
L'aspirapolvere Philips indica che il sacchetto per la polvere è pieno quando non lo è
Aspirapolvere Philips con bassa potenza di aspirazione
La potenza di aspirazione dell'aspirapolvere con sacchetto Philips è diminuita
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti