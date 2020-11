Prestazioni di pulizia avanzate per risultati perfetti

- Aspirazione: il potente sistema Aqua Cyclone aspira e rimuove tutte le sostante liquide, lo sporco e la polvere - Pulizia: le spazzole in microfibra controrotanti utilizzano acqua pulita nebulizzata in modo efficiente per eliminare lo sporco che viene dissolto nell'acqua e catturato in un serbatoio separato. - Asciugatura: la velocità di rotazione della spazzola crea flusso d'aria che lascia il pavimento praticamente asciutto.