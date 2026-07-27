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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC7088/01
3-in-1: aspira, lava e asciuga
Tecnologia a tripla accelerazione
Pulizia su bagnato visibile
Tutti i pavimenti duri
- Aspirazione: il potente sistema Aqua Cyclone aspira e rimuove tutte le sostante liquide, lo sporco e la polvere - Pulizia: le spazzole in microfibra controrotanti utilizzano acqua pulita nebulizzata in modo efficiente per eliminare lo sporco che viene dissolto nell'acqua e catturato in un serbatoio separato. - Asciugatura: la velocità di rotazione della spazzola crea flusso d'aria che lascia il pavimento praticamente asciutto.
AquaTrio Pro rimuove fino al 99% dei batteri***, riducendo gli allergeni. Grazie alla separazione fra i serbatoi dell'acqua pulita e sporca, la polvere e gli allergeni sono bloccati nel serbatoio dell'acqua sporca.
AquaTrio Pro ti offre risultati eccellenti utilizzando solo acqua di rubinetto fredda o calda. Se necessario, puoi aggiungere anche i detergenti che utilizzi di solito purché producano poca schiuma e siano adatti alle superfici dure.
Recensioni
adatto per la pulizia su bagnato
Rispetto all'aspirazione con un aspirapolvere da 2200 W e alla normale pulizia
quando usato con detersivo