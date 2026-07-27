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  • Aspirazione, pulizia e asciugatura in un unico prodotto
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Fuori produzione

AquaTrio Pro

FC7088/01

Aspirazione, pulizia e asciugatura in un unico prodotto
AquaTrio Pro aspira, lava e asciuga, consentendoti di risparmiare fino al 50% del tuo tempo*. Le spazzole delicate ma potenti in microfibra rimuovono in maniera efficace sporcizia e macchie per risultati visibili grazie alla pulizia sul bagnato su tutte le superfici dure**.
Vedi tutti i vantaggi

Pulizia su bagnato visibile su superfici dure

Aspirazione, pulizia e asciugatura in un unico prodotto

  • 3-in-1: aspira, lava e asciuga

  • Tecnologia a tripla accelerazione

  • Pulizia su bagnato visibile

  • Tutti i pavimenti duri

Prestazioni di pulizia avanzate per risultati perfetti

Prestazioni di pulizia avanzate per risultati perfetti

- Aspirazione: il potente sistema Aqua Cyclone aspira e rimuove tutte le sostante liquide, lo sporco e la polvere - Pulizia: le spazzole in microfibra controrotanti utilizzano acqua pulita nebulizzata in modo efficiente per eliminare lo sporco che viene dissolto nell'acqua e catturato in un serbatoio separato. - Asciugatura: la velocità di rotazione della spazzola crea flusso d'aria che lascia il pavimento praticamente asciutto.

Elimina fino al 99% di tutti i batteri*** e riduce gli allergeni

Elimina fino al 99% di tutti i batteri*** e riduce gli allergeni

AquaTrio Pro rimuove fino al 99% dei batteri***, riducendo gli allergeni. Grazie alla separazione fra i serbatoi dell'acqua pulita e sporca, la polvere e gli allergeni sono bloccati nel serbatoio dell'acqua sporca.

Pulisce sia con acqua calda che fredda, con o senza detersivo

Pulisce sia con acqua calda che fredda, con o senza detersivo

AquaTrio Pro ti offre risultati eccellenti utilizzando solo acqua di rubinetto fredda o calda. Se necessario, puoi aggiungere anche i detergenti che utilizzi di solito purché producano poca schiuma e siano adatti alle superfici dure.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. adatto per la pulizia su bagnato

  2. Rispetto all'aspirazione con un aspirapolvere da 2200 W e alla normale pulizia

  3. quando usato con detersivo