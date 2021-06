2 panni in microfibra inclusi

2 panni in microfibra duraturi e lavabili sono inclusi. Il materiale in microfibra morbido cattura, solleva e assorbe polvere e sporcizia, per una rimozione delicata ed efficace. I panni in microfibra sono lavabili in lavatrice e facili da inserire e rimuovere.