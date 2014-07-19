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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
1200 W
2 panni in microfibra
Bocchetta di precisione
Philips SteamCleaner Multi usa solo acqua e non lascia alcun tipo di residuo sulle tue superfici.
Scopri i risultati di una pulizia igienica grazie a Philips SteamCleaner Multi. Philips SteamCleaner Multi uccide fino al 99,9% dei germi e dei batteri che si trovano sulle superfici senza prodotti chimici, ma solo con l'uso di acqua.
2 panni in microfibra duraturi e lavabili sono inclusi. Il materiale in microfibra morbido cattura, solleva e assorbe polvere e sporcizia, per una rimozione delicata ed efficace. I panni in microfibra sono lavabili in lavatrice e facili da inserire e rimuovere.
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
77ice11
19/07/2014
Italia
Utile ed efficace
L'avrei comprato prima se avessi saputo che esisteva un prodotto del genere. Mai più detergenti chimici su sanitari, cucina, vetri, finestre, specchi. Basta passarlo una volta caldo e col vapore in funzione ed eventualmente asciugare con un panno. Lavoro pulito e veloce. Prodotto eccezionale.
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Questa revisione è stata effettuata per SteamCleaner Multi FC7008/01 Scopa a vapore portatile
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manu74
15/01/2016
Italia
Compratore verificato
versatile e funzionale
Da quando ce l'ho non mi pesa più tanto pulire le superfici e i fornelli, fantastico con la spugnetta integrata, un po' meno con la bocchetta di precisione, ma per me non è un problema perché mi serve per pulire i mobili della cucina senza detersivi e i fornelli. Tra l'altro lo uso per stirare al volo in verticale, una svolta!
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