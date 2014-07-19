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Fuori produzione

SteamCleaner MultiScopa a vapore portatile

FC7008/01

4.5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Pulisci le superfici in modo igienico con il vapore
Philips SteamCleaner Multi pulisce le macchie più difficili e il grasso più ostinato grazie al vapore. Apprezza i risultati di una pulizia igienica solo grazie al vapore, eliminando fino al 99,9% dei batteri. La bocchetta del vapore raggiunge tutti gli angoli e il panno in microfibra solleva e assorbe la sporcizia.
Vedi tutti i vantaggi

Pulisci le macchie difficili ed elimina i batteri senza prodotti chimici

Pulisci le superfici in modo igienico con il vapore

  • 1200 W

  • 2 panni in microfibra

  • Bocchetta di precisione

Non è necessario alcun detergente, nessun residuo sulle superfici

Non è necessario alcun detergente, nessun residuo sulle superfici

Philips SteamCleaner Multi usa solo acqua e non lascia alcun tipo di residuo sulle tue superfici.

Il vapore uccide fino al 99,9% di germi e batteri

Il vapore uccide fino al 99,9% di germi e batteri

Scopri i risultati di una pulizia igienica grazie a Philips SteamCleaner Multi. Philips SteamCleaner Multi uccide fino al 99,9% dei germi e dei batteri che si trovano sulle superfici senza prodotti chimici, ma solo con l'uso di acqua.

2 panni in microfibra inclusi

2 panni in microfibra inclusi

2 panni in microfibra duraturi e lavabili sono inclusi. Il materiale in microfibra morbido cattura, solleva e assorbe polvere e sporcizia, per una rimozione delicata ed efficace. I panni in microfibra sono lavabili in lavatrice e facili da inserire e rimuovere.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

19/07/2014

Italia

Italia

Utile ed efficace

L'avrei comprato prima se avessi saputo che esisteva un prodotto del genere. Mai più detergenti chimici su sanitari, cucina, vetri, finestre, specchi. Basta passarlo una volta caldo e col vapore in funzione ed eventualmente asciugare con un panno. Lavoro pulito e veloce. Prodotto eccezionale.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SteamCleaner Multi FC7008/01 Scopa a vapore portatile

Sì, consiglio questo prodotto

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15/01/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

versatile e funzionale

Da quando ce l'ho non mi pesa più tanto pulire le superfici e i fornelli, fantastico con la spugnetta integrata, un po' meno con la bocchetta di precisione, ma per me non è un problema perché mi serve per pulire i mobili della cucina senza detersivi e i fornelli. Tra l'altro lo uso per stirare al volo in verticale, una svolta!

Sì, consiglio questo prodotto

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