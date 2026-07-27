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  • Aspira e lava in una sola passata
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Fuori produzione

PowerPro AquaScopa elettrica

FC6402/01

Aspira e lava in una sola passata
Il nuovo Philips PowerPro Aqua è una potente scopa elettrica senza fili che consente anche la pulizia ad acqua. Combina aspirazione e lavaggio per una rimozione efficace della sporcizia quotidiana. Facile inserimento/disinserimento del serbatoio d'acqua per un passaggio immediato dalla funzione aspirazione alla funzione combinata di aspirazione e lavaggio.
Vedi tutti i vantaggi

Sempre a portata di mano per pulire velocemente lo sporco quotidiano

Aspira e lava in una sola passata

  • 2-in-1

  • Aspira e lava

  • 18 V

Tecnologia PowerCyclone per prestazioni di aspirazione eccellenti

Tecnologia PowerCyclone per prestazioni di aspirazione eccellenti

La tecnologia PowerCyclone offre eccellenti prestazioni di pulizia in una sola passata. L'aria entra rapidamente nel sistema PowerCyclone e viene proiettata nel passaggio ricurvo, per separare in modo efficace la polvere dall'aria.

Sistema di lavaggio con controllo di umidità, adatto a pavimenti duri

Sistema di lavaggio con controllo di umidità, adatto a pavimenti duri

L'esclusivo sistema di lavaggio controlla il rilascio di acqua per mantenere un'umidità ottimale su tutti i pavimenti duri per l'intera operazione di pulizia.

Spazzola turbo TriActive per prestazioni elevate sui tappeti

Spazzola turbo TriActive per prestazioni elevate sui tappeti

La spazzola turbo TriActive offre prestazioni di pulizia eccellenti su pavimenti duri e tappeti. La spazzola motorizzata e il flusso d'aria ottimizzato aspirano la sporcizia e la lanugine in una sola passata.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Si consiglia la sostituzione ogni 3-6 mesi in base alla frequenza d'uso. 2 panni in microfibra sono inclusi nella confezione, puoi consultare il sito Web www.philips.com per trovare informazioni su dove acquistare i panni in microfibra. Non possiamo garantire risultati di pulizia ottimali se utilizzi panni in microfibra di altre marche.