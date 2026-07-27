Aspira e lava in una sola passata

Il nuovo Philips PowerPro Aqua è una potente scopa elettrica senza fili che consente anche la pulizia ad acqua. Combina aspirazione e lavaggio per una rimozione efficace della sporcizia quotidiana. Facile inserimento/disinserimento del serbatoio d'acqua per un passaggio immediato dalla funzione aspirazione alla funzione combinata di aspirazione e lavaggio.