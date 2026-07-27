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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC6402/01
2-in-1
Aspira e lava
18 V
La tecnologia PowerCyclone offre eccellenti prestazioni di pulizia in una sola passata. L'aria entra rapidamente nel sistema PowerCyclone e viene proiettata nel passaggio ricurvo, per separare in modo efficace la polvere dall'aria.
L'esclusivo sistema di lavaggio controlla il rilascio di acqua per mantenere un'umidità ottimale su tutti i pavimenti duri per l'intera operazione di pulizia.
La spazzola turbo TriActive offre prestazioni di pulizia eccellenti su pavimenti duri e tappeti. La spazzola motorizzata e il flusso d'aria ottimizzato aspirano la sporcizia e la lanugine in una sola passata.
Recensioni
Si consiglia la sostituzione ogni 3-6 mesi in base alla frequenza d'uso. 2 panni in microfibra sono inclusi nella confezione, puoi consultare il sito Web www.philips.com per trovare informazioni su dove acquistare i panni in microfibra. Non possiamo garantire risultati di pulizia ottimali se utilizzi panni in microfibra di altre marche.