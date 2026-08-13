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Fuori produzione
FC6093
Auto
12 V
Le batterie al nichel idruro metallico (NiMH) rispettano l'ambiente, poiché non contengono elementi altamente tossici. Inoltre, durano più a lungo e garantiscono prestazioni uniformi nel tempo.
Il filtro HEPA garantisce che perfino le particelle di polvere più piccole e gli acari restino all'interno del vano di raccolta.
L'aspirabriciole Philips è dotato di un potente motore ma risulta straordinariamente silenzioso grazie all'esclusivo design compatto. Il livello di rumorosità contenuto permette di riordinare la casa in qualsiasi momento della giornata.
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