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  • Il primo aspirabriciole antiallergico di Philips
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  • Il primo aspirabriciole antiallergico di Philips
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Fuori produzione

MiniVacAspirabriciole

FC6093

Il primo aspirabriciole antiallergico di Philips
L'aspirabriciole per auto Philips FC6093/01 da 12 V è dotato di filtro HEPA per intrappolare anche la polvere più sottile. Una combinazione perfetta sia per l'auto che per la casa: la sua batteria offre massima libertà senza fili in casa, mentre lo spinotto per auto assicura una lunga durata di funzionamento in viaggio.
Vedi tutti i vantaggi

Ideale per l'auto e la casa

Il primo aspirabriciole antiallergico di Philips

  • Auto

  • 12 V

Batterie ecologiche NiMH, maggiore durata di funzionamento

Batterie ecologiche NiMH, maggiore durata di funzionamento

Le batterie al nichel idruro metallico (NiMH) rispettano l'ambiente, poiché non contengono elementi altamente tossici. Inoltre, durano più a lungo e garantiscono prestazioni uniformi nel tempo.

Filtro HEPA che cattura le particelle di polvere più piccole

Filtro HEPA che cattura le particelle di polvere più piccole

Il filtro HEPA garantisce che perfino le particelle di polvere più piccole e gli acari restino all'interno del vano di raccolta.

Straordinariamente silenzioso

Straordinariamente silenzioso

L'aspirabriciole Philips è dotato di un potente motore ma risulta straordinariamente silenzioso grazie all'esclusivo design compatto. Il livello di rumorosità contenuto permette di riordinare la casa in qualsiasi momento della giornata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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