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Spesso l'aspirapolvere dura di più del tubo flessibile. Il tubo flessibile dell'aspirapolvere si è rotto? Fortunatamente può essere sostituito facilmente con uno nuovo.

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  • 8 April 2026

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