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Filtro di ingresso triplo
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CP9260
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Il filtro di ingresso dell'aspirapolvere deve essere sostituito regolarmente per garantire la massima potenza di aspirazione e proteggere il motore del dispositivo dalle polveri sottili.
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