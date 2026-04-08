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Filtro di ingresso triplo

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Filtro di ingresso triplo

CP9260

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Manuali e documentazione

Il filtro di ingresso dell'aspirapolvere deve essere sostituito regolarmente per garantire la massima potenza di aspirazione e proteggere il motore del dispositivo dalle polveri sottili.

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  • 8 April 2026

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