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Utilizzalo insieme alla spazzola aspirapolvere per aspirare e lavare e in una sola passata. Riempi il serbatoio dell'acqua con acqua e/o detergente. I panni in microfibra sul fondo del serbatoio mantengono un livello di umidità ottimale per una pulizia accurata.

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  • 8 April 2026

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