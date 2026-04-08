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Accessorio lavapavimenti
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CP0720
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Utilizzalo insieme alla spazzola aspirapolvere per aspirare e lavare e in una sola passata. Riempi il serbatoio dell'acqua con acqua e/o detergente. I panni in microfibra sul fondo del serbatoio mantengono un livello di umidità ottimale per una pulizia accurata.
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