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Caraffa per il latte completa

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Caraffa per il latte completa

CP0153/01

Caraffa per il latte completa

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La speciale caraffa completa di tubo rende il tuo latte incredibilmente schiumoso. La caraffa può essere conservata comodamente anche in frigo. Compatibile con Philips serie 4000, serie Incanto, serie GranBaristo, serie PicoBaristo, serie EP,

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  • 8 April 2026

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