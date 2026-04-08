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Panno per la pulizia in microfibra

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Panno per la pulizia in microfibra

CP0128/01

Panno per la pulizia in microfibra

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I cuscinetti in microfibra sono i cuscinetti di ricambio per la spazzola Philips Parquet. I cuscinetti Philips sono lavabili e dovrebbero essere sostituiti ogni 3 mesi.

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  • 8 April 2026

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