Vano "intelligente" nel rivestimento posteriore per posizionare un piccolo PC

I PC professionali sono spesso parte integrante delle installazioni pubbliche. In genere aggiungono preziosi dettagli alle dimostrazioni ma anche un gran numero di cavi. Per questo abbiamo progettato questo schermo con Smart Insert nel rivestimento posteriore, ideale per l'integrazione di un PC di dimensioni ridotte. Inoltre, il sistema di gestione dei cavi offre una soluzione eccezionale per mantenerli in ordine.