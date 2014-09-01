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Fuori produzione
9005WHVB1
La sicurezza non è mai stata così attraente
Le lampade Philips WhiteVision donano un accattivante look bianco Xenon ai fari, per un'esperienza di guida notturna eccezionale. La maggior luminosità, con luce del 60% più bianca, le rende la combinazione perfetta di stile e sicurezza.
Tipo di lampadina: HB3
Confezione: 1
12,8 V, 65 W
Superando qualsiasi lampadina blu per auto presente sul mercato, le lampadine per fari Philips WhiteVision sono la scelta ottimale per gli automobilisti che vogliono guidare con stile senza compromettere la sicurezza. Con la temperatura di colore dei fari ad alta temperatura colore e un elegante rivestimento bianco, la WhiteVision rappresenta il migliore upgrade per i tuoi proiettori. La tecnologia di rivestimento di terza generazione brevettata da Philips è un vero capolavoro e fa della WhiteVision la prima lampadina per proiettore con una luce veramente bianca.
WhiteVision da alle luci della tua auto un look accattivante, come quello delle auto di fascia alta.
Le WhiteVision sono dotate di marchio ECE e sono le prime luci bianche ad intensità elevata consentite dal codice della strada. Ti offrono una visibilità superiore senza compromettere la sicurezza ed evitando di abbagliare le auto che sopraggiungono.
Recensioni
Rispetto alle lampadine alogene standard
Applicazione diversa in base al tipo di lampadina