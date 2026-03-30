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Fuori produzione
85415WHVS1
Tipo di lampadina: D1S
Confezione da: 1
85 V, 35 W
Le Xenon WhiteVision sono dotate di marchio ECE e sono luci bianche ad intensità elevata consentite dal codice della strada. Ti offrono una visibilità superiore senza creare problemi alle auto che sopraggiungono grazie a un colore che si armonizza bene con le luci a LED.
Grazie alla luce bianchissima, con una temperatura del colore di 5000 K, i fari illuminano in modo ottimale segnali e cartelli stradali. La luce di un bianco più intenso ti aiuta a stare concentrato e a rimanere vigile di notte, consentendoti una guida più confortevole e sicura.
Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più solido rispetto al vetro duro ed è altamente resistente alle temperature estreme e alle vibrazioni, eliminando così il rischio di deterioramento prematuro. Le lampadine per auto con vetro al quarzo con protezione dai raggi UV di Philips consentono una pressione maggiore all'interno della lampadina, assicurando una luce più potente e una maggiore durata.
3.8
su 5
256
Recensioni
Ameo61
30/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è veramente funzionale.
Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori
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Scaby
13/11/2025
Italia
Compratore verificato
Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!
Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Ultimo rosso
01/11/2025
Italia
Compratore verificato
Led Philips
Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto