Effetto bianco di ultima generazione per l'abbinamento con i LED della tua auto

Le lampadine per fari Xenon WhiteVision di Philips sono la scelta perfetta per chi desidera fari dall'effetto bianco luminoso, simile a quello dei LED. Dotate della stessa temperatura del colore delle luci a LED, le Xenon WhiteVision sono l'ultima versione delle lampadine per fari allo Xenon. Grazie alla tecnologia di rivestimento brevettata da Philips, le Xenon WhiteVision offrono una luce davvero bianca, che si abbina perfettamente ai LED.