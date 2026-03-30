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Fuori produzione

Xenon WhiteVisionLampadina per fari allo Xenon

85415WHVS1

3.8
| (256) Recensioni
La sicurezza non è mai stata così attraente
Le lampadine Xenon Philips WhiteVision conferiscono un effetto bianco intenso ai fari della vettura e migliorano la visibilità con una luce bianca su strada fino a 6000 kelvin. La scelta ideale per chi desidera fari Xenon con l'aspetto delle luci LED.
Vedi tutti i vantaggi

Effetto LED bianco all'avanguardia

La sicurezza non è mai stata così attraente

  • Tipo di lampadina: D1S

  • Confezione da: 1

  • 85 V, 35 W

100% legale su strada; 100% di intensa luce bianca

Le Xenon WhiteVision sono dotate di marchio ECE e sono luci bianche ad intensità elevata consentite dal codice della strada. Ti offrono una visibilità superiore senza creare problemi alle auto che sopraggiungono grazie a un colore che si armonizza bene con le luci a LED.

Contrasto superiore per una migliore visibilità e una guida più sicura

Grazie alla luce bianchissima, con una temperatura del colore di 5000 K, i fari illuminano in modo ottimale segnali e cartelli stradali. La luce di un bianco più intenso ti aiuta a stare concentrato e a rimanere vigile di notte, consentendoti una guida più confortevole e sicura.

Le luci per auto di Philips sono altamente resistenti

Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più solido rispetto al vetro duro ed è altamente resistente alle temperature estreme e alle vibrazioni, eliminando così il rischio di deterioramento prematuro. Le lampadine per auto con vetro al quarzo con protezione dai raggi UV di Philips consentono una pressione maggiore all'interno della lampadina, assicurando una luce più potente e una maggiore durata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

256

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

01/11/2025

Italia

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Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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