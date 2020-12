Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.