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Luce bianca pura e luminosa che sconfigge l’oscurità
Le lampadine Xenon Philips WhiteVision gen2 conferiscono un effetto bianco intenso ai fari della vettura ed emettono una luce bianca più brillante e uniforme su strada. La scelta ideale per chi desidera fari xenon con l'aspetto delle luci a LED.
Tipo di lampadina: D3S
42 V, 35 W
Numero di lampadine: 1
Le lampadine per fari Xenon Philips WhiteVision gen2 rappresentano la scelta perfetta per gli automobilisti che desiderano fari dal look bianco e deciso, dall'aspetto simile ai LED. Con la stessa temperatura di colore delle lampadine LED, Xenon WhiteVision gen2 è l'ultima versione dei fari xenon.
Con una temperatura di colore fino a 5000 Kelvin, le lampadine Xenon Philips WhiteVision illuminano la strada con un fascio chiaro e nitido che rischiara l'oscurità. La guida sarà più sicura e gradevole se non devi affaticare gli occhi per vedere bene la strada davanti a te. Con le soluzioni di illuminazione proposte da Philips per il settore automobilistico, guidare di notte non sarà più un limite.
È molto importante individuare velocemente la segnaletica stradale quando guidi al buio. Le lampadine Xenon WhiteVision offrono una luce bianca, uniforme e intensa. Insieme all'elevata temperatura di colore, i fari offrono un contrasto più forte e riflessi più nitidi provenienti da oggetti e indicazioni, per un'esperienza di guida confortevole e sicura. Molti incidenti stradali sono causati da automobilisti troppo stanchi, che hanno perso la concentrazione. Questa luce più bianca aiuta a rimanere vigili per l'intera durata del tragitto notturno.
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