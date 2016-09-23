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Xenon WhiteVision gen2Lampadina per fari allo Xenon

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Luce bianca pura e luminosa che sconfigge l’oscurità

Le lampadine Xenon Philips WhiteVision gen2 conferiscono un effetto bianco intenso ai fari della vettura ed emettono una luce bianca più brillante e uniforme su strada. La scelta ideale per chi desidera fari xenon con l'aspetto delle luci a LED.

Vedi tutti i vantaggi

Luce intensa e più bianca che migliora la concentrazione del guidatore

Luce bianca pura e luminosa che sconfigge l’oscurità

  • Tipo di lampadina: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Numero di lampadine: 1

Effetto bianco di ultima generazione per l'abbinamento con i LED della tua auto

Le lampadine per fari Xenon Philips WhiteVision gen2 rappresentano la scelta perfetta per gli automobilisti che desiderano fari dal look bianco e deciso, dall'aspetto simile ai LED. Con la stessa temperatura di colore delle lampadine LED, Xenon WhiteVision gen2 è l'ultima versione dei fari xenon.

Fascio bianco puro luminoso per fendere l'oscurità

Con una temperatura di colore fino a 5000 Kelvin, le lampadine Xenon Philips WhiteVision illuminano la strada con un fascio chiaro e nitido che rischiara l'oscurità. La guida sarà più sicura e gradevole se non devi affaticare gli occhi per vedere bene la strada davanti a te. Con le soluzioni di illuminazione proposte da Philips per il settore automobilistico, guidare di notte non sarà più un limite.

Contrasto superiore per una migliore visibilità e una guida più sicura

È molto importante individuare velocemente la segnaletica stradale quando guidi al buio. Le lampadine Xenon WhiteVision offrono una luce bianca, uniforme e intensa. Insieme all'elevata temperatura di colore, i fari offrono un contrasto più forte e riflessi più nitidi provenienti da oggetti e indicazioni, per un'esperienza di guida confortevole e sicura. Molti incidenti stradali sono causati da automobilisti troppo stanchi, che hanno perso la concentrazione. Questa luce più bianca aiuta a rimanere vigili per l'intera durata del tragitto notturno.

Specifiche tecniche

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