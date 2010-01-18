Display 16:9 per giocare e visualizzare al meglio film in formato Widescreen

Il formato è l'espressione della larghezza di un'immagine video rispetto all'altezza. Il formato Widescreen 16:9 è un formato standard per televisori universali, ad alta definizione e per televisori digitali europei. Un formato standard 16:9 consente una visualizzazione ottimale di giochi e video senza barre sulla parte superiore e senza la perdita di qualità legata allo scaling, ossia l'alterazione di un'immagine per conformarsi alle dimensioni dello schermo.