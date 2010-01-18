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Fuori produzione

Monitor LCD con Touch Control

241E1SW/00

Ampio display Full-HD per un'esperienza video ottimale

Questo accattivante display 16:9 Full HD 1080p di alta qualità consente di visualizzare più dettagli! Gli ingressi DVI e VGA, l'autoformattazione, l'opzione SmartContrast e le finiture lucide, rendono il modello 241E1 una scelta ottimale per le tue esigenze

Vedi tutti i vantaggi

Ampio display Full-HD per un'esperienza video ottimale

  • E-line da 61 cm (24")

  • 1920x1080 Full HD

Semplice passaggio del formato immagine da panoramico a 4:3

Semplice passaggio del formato immagine da panoramico a 4:3

Il semplice controllo del formato immagine di Philips tramite OSD consente di passare dal formato 4:3 al formato panoramico e viceversa per adattarsi al display e ai contenuti, nonché di gestire immagini di grandi dimensioni senza dover scorrere tra le schermate o visualizzare file multimediali di grandi dimensioni in formato panoramico, senza distorsioni, con modalità standard in formato 4:3.

Materiali ecocompatibili in linea con gli standard internazionali

"Philips si impegna a utilizzare materiali sostenibili ed ecocompatibili in tutti i monitor della gamma. Tutte le parti in plastica del rivestimento, le parti in metallo dello chassis e i materiali di imballaggio utilizzano prodotti riciclabili al 100%. In alcuni prodotti selezionati si utilizza fino al 65% di plastica riciclata. Philips rispetta gli standard RoHS assicurando la riduzione o eliminazione delle sostanze tossiche quali, ad esempio, il piombo. Il contenuto di mercurio nei monitor con retroilluminazione CCFL è stato ridotto in maniera significativa ed è stato eliminato totalmente nei monitor con retroilluminazione LED. Per ulteriori informazioni visita il sito Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.

Display 16:9 per giocare e visualizzare al meglio film in formato Widescreen

Il formato è l'espressione della larghezza di un'immagine video rispetto all'altezza. Il formato Widescreen 16:9 è un formato standard per televisori universali, ad alta definizione e per televisori digitali europei. Un formato standard 16:9 consente una visualizzazione ottimale di giochi e video senza barre sulla parte superiore e senza la perdita di qualità legata allo scaling, ossia l'alterazione di un'immagine per conformarsi alle dimensioni dello schermo.

Specifiche tecniche

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