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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
231S4LSB/00
S Line
23" (58,4 cm)
Display Full HD
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
2.5
su 5
2
Recensioni
wazuzu
09/03/2019
España
Ni USB ni HDMI !!!!
no tiene entrada usb ni conexion hdmi..............es una lastima.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED
gm771013
01/06/2017
France
Compratore verificato
Bonne qualité d'image, touches tactiles en panne
Bonne qualité d'image malheureusement les touches tactiles sont en pannes ainsi qu'un message de test s'affiche rendant impossible l'utilisation de l'écran. Ce problème est arrivé un mois après la fin de garantie !!! Je ne recommande pas ce modèle.
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED