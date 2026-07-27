ErgoSensor per un modo più salutare di lavorare

È ferma convinzione di Philips che il lavoro deve adattarsi alle persone e non il contrario. Per promuovere un posto di lavoro più sano e produttivo, Philips ha sviluppato "ErgoSensor", la prima tecnologia al mondo ad essere integrata all'interno del monitor e che rileva e misura il comportamento dell'utente. ErgoSensor consiglia all'utente come assumere una postura ergonomica davanti al computer, fornendo un feedback correttivo sulla distanza di visualizzazione ottimale, sull'angolo ergonomico del collo e avvisando quando fare una pausa dal lavoro. Consente inoltre di risparmiare fino all'80% di energia se l'utente non è davanti al monitor spegnendolo automaticamente.