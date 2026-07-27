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  • Il primo schermo con ErgoSensor
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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD IPS, retroilluminazione LED

231P4QRYEB/00

Il primo schermo con ErgoSensor
L'innovativo monitor Philips ErgoSensor è il primo schermo intelligente che può consigliarti come sedere assumendo una posizione ergonomica corretta davanti allo schermo del computer
Vedi tutti i vantaggi

per un luogo di lavoro salutare e produttivo

Il primo schermo con ErgoSensor

  • P-Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Display Full HD

ErgoSensor per un modo più salutare di lavorare

È ferma convinzione di Philips che il lavoro deve adattarsi alle persone e non il contrario. Per promuovere un posto di lavoro più sano e produttivo, Philips ha sviluppato "ErgoSensor", la prima tecnologia al mondo ad essere integrata all'interno del monitor e che rileva e misura il comportamento dell'utente. ErgoSensor consiglia all'utente come assumere una postura ergonomica davanti al computer, fornendo un feedback correttivo sulla distanza di visualizzazione ottimale, sull'angolo ergonomico del collo e avvisando quando fare una pausa dal lavoro. Consente inoltre di risparmiare fino all'80% di energia se l'utente non è davanti al monitor spegnendolo automaticamente.

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.

DisplayPort offre segnali audio e video su un singolo cavo

DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.

Specifiche tecniche

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