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Fuori produzione

Monitor LCD con retroilluminazione LED

190V4LAB/00

4.1
| (23) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci
Scopri immagini LED brillanti grazie a questo accattivante display lucido. Dotato di altoparlanti stereo e SmartControl Lite per una scelta perfetta!
Vedi tutti i vantaggi

con altoparlanti stereo

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  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

Tecnologia LED per colori vivaci

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Audio potente con 2 altoparlanti RMS da 2 W

Ora potrai apprezzare tutte le tue applicazioni multimediali e social con un audio stereo. Questi altoparlanti integrati non solo riproducono un audio eccezionale, ma ti aiutano anche a sbarazzarti della confusione dei cavi esterni e a risparmiare spazio prezioso sulla tua scrivania.

Facile gestione delle prestazioni del display con il SmartControl Lite

SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

23

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

1

04/08/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti

Prodotto veramente buono ! da consigliare anche in relazione al prezzo. ottimo rapporto qualità/prezzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 226V4LAB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Sì, consiglio questo prodotto

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02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Sì, consiglio questo prodotto

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20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Sì, consiglio questo prodotto

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