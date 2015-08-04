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Fuori produzione
V Line
19" (48,3 cm)
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
Ora potrai apprezzare tutte le tue applicazioni multimediali e social con un audio stereo. Questi altoparlanti integrati non solo riproducono un audio eccezionale, ma ti aiutano anche a sbarazzarti della confusione dei cavi esterni e a risparmiare spazio prezioso sulla tua scrivania.
SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.
4.1
su 5
23
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
fachiro
04/08/2015
Italia
Compratore verificato
Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti
Prodotto veramente buono ! da consigliare anche in relazione al prezzo. ottimo rapporto qualità/prezzo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226V4LAB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Sì, consiglio questo prodotto
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Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Sì, consiglio questo prodotto
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JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Compratore verificato
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 220V4LAB LCD monitor with LED backlight