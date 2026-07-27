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Fuori produzione
190BL1CS/00
B-Line
19" (48,3 cm)
Formato 16:10
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
La base compatta Ergo è una base per monitor Philips di facile utilizzo, inclinabile, girevole e ad altezza regolabile in modo da consentire all'utente il massimo comfort visivo e la massima efficienza.
Lo schermo è inclinabile e girevole grazie a un meccanismo incorporato nella base che consente la regolazione del monitor in avanti e indietro.
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