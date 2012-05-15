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Fuori produzione
Display a LED: un contrasto senza precedenti!
Questo display LED eco-compatibile è dotato di un eccezionale fattore di contrasto da 1000000:1. Con ingressi doppi, colori naturali, il formato SmartContrast e la finitura lucida, il modello 160EL1 è la scelta ideale per tutte le tue esigenze
15,6" (39,6 cm) E-line
HD 1366x768
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.
I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.
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5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Kety
15/05/2012
España
Este producto es fantastico
Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 191EL1SB LED Monitor
Sì, consiglio questo prodotto
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