Luce brillante e potente, indirizzata esattamente dove serve

Le lampadine migliori non sono semplicemente quelle che producono la luce più intensa. Creare lampadine per auto a LED sempre più luminose è forse il compito più semplice. Quello che è veramente difficile è trovare il modo di utilizzare al meglio la quantità di luce prodotta. Una luce brillante fuori controllo non è adatta alla guida e può creare abbagliamenti pericolosi. Grazie alla tecnologia SafeBeam, le lampadine a LED Philips concentrano la luce solo dove serve realmente. Il fascio luminoso uniforme e preciso è stato progettato in conformità con le norme di sicurezza stradale studiate per i fari alogeni. Con un controllo più preciso del fascio luminoso, la visibilità aumenta e i tuoi viaggi notturni saranno migliori e più sicuri.