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Fuori produzione

WhiteVisionlampada fari auto

12342WHVB1

3.4
| (5) Recensioni
La sicurezza non è mai stata così attraente
Le lampade Philips WhiteVision donano un accattivante look bianco Xenon ai fari, per un'esperienza di guida notturna eccezionale. La maggior luminosità, con luce del 60% più bianca, le rende la combinazione perfetta di stile e sicurezza.
Vedi tutti i vantaggi

Intenso effetto bianco Xenon

La sicurezza non è mai stata così attraente

  • Tipo di lampadina: H4

  • Confezione da: 1

  • 12 V,60/55 W

  • Style

100% legale su strada; 100% di intensa luce bianca

Le WhiteVision sono dotate di marchio ECE e sono le prime luci bianche ad intensità elevata consentite dal codice della strada. Ti offrono una visibilità superiore senza compromettere la sicurezza ed evitando di abbagliare le auto che sopraggiungono.

Un'esclusiva esperienza di guida grazie all'intenso effetto bianco Xenon

Superando qualsiasi lampadina blu per auto presente sul mercato, le lampadine per fari Philips WhiteVision sono la scelta ottimale per gli automobilisti che vogliono guidare con stile senza compromettere la sicurezza. Con la temperatura di colore dei fari ad alta temperatura colore e un elegante rivestimento bianco, la WhiteVision rappresenta il migliore upgrade per i tuoi proiettori. La tecnologia di rivestimento di terza generazione brevettata da Philips è un vero capolavoro e fa della WhiteVision la prima lampadina per proiettore con una luce veramente bianca.

Durata migliore della categoria per un piacere di guida prolungato

Le lampade per fari Philips WhiteVision (disponibili nelle opzioni H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) sono progettate per durare. Offrono una lunga e affidabile durata fino a 450 ore*, un valore nettamente superiore rispetto ai prodotti della concorrenza. Questo si traduce in un minor numero di sostituzioni e in un maggiore risparmio. (*H4 e H7 testate con una tensione standard di 13,2 V)

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.4

su 5

5

Recensioni

2

07/04/2017

Nederland

Nederland

Gewoon goed

Als natuurkundige heb ik het voordeel dat ik een beeld heb bij 4300 K en 1500 lux, maar dit vertaalt zich bij dit product ook als geweldige zichtbaarheid. 4300 K is nog een beetje gelig, dat ligt niet aan Philips maar aan het feit dat 4300 K geel is. Als Philips 4300 K als perfect wit zou kunnen laten lijken wonnen ze dit jaar nog de nobelprijs. Als je echt wit licht wil, zoek dan naar 6000 K of 8000 K, maar wees bereid (veel) meer te betalen dan dit erg scherp geprijsd product.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

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15/01/2017

España

España

Las mas blancas que he probado

He probado todo tipo de bombillas. Estas creo que dan la luz mas blanca de todas. De momento no se han fundido, llevo casi dos años con ellas. Las recomiendo encarecidamente. El problema es encontrarlas, no están disponibles en la mayoría de establecimientos.

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Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

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Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

25/11/2014

España

España

Mas luz y mas blanca. Cumple lo que promete

Destacan su mayor luminosidad y alcance que las lamparas que trae de serie un el nissan juke(H4). La unica preocupacion la duracion tanto de la lampara como la del faro dado que la temperatura aumenta considerablemente

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Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto alle lampadine alogene standard

  2. Applicazione diversa in base al tipo di lampadina