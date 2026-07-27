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Fuori produzione
11961U30CWB2
Tipo di lampadina: W5W
12 V, effetto luce diurna 6000 K
Sistema innovativo per l'automotive
Numero di lampadine: 2
Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. E quando la visibilità si riduce per via delle condizioni meteorologiche, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci LED di segnalazione Philips Ultinon Pro3000 forniscono un effetto luce diurna brillante e fino a 6000 K per le luci di posizione e per l'abitacolo. La tua auto esprime la tua personalità e le luci LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.
Sia che si tratti di luci di parcheggio, del vano portaoggetti, del cruscotto o dell'illuminazione del bagagliaio, i LED Philips Ultinon Pro3000 offrono una distribuzione uniforme della luce. L'ampio angolo di illuminazione assicura che la luce venga proiettata dove serve.
Goditi l'esperienza plug-and-play: le lampadine Philips Ultinon Pro3000 sono dotate di attacco standard per una sostituzione facile e veloce.
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