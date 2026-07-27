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Fuori produzione

Ultinon Pro3000 SILampadina di segnalazione per auto

11961U30CWB2

Distinguiti dalla massa
Per guidare con stile, passa alle luci LED di posizione Philips Ultinon Pro3000 ["W5W]. Sono luminose alla luce diurna e hanno un aspetto elegante in modo che tu possa indicare agli altri la tua posizione in tutta sicurezza e con stile.
Vedi tutti i vantaggi

Luci di segnalazione LED luminose e di lunga durata

Distinguiti dalla massa

  • Tipo di lampadina: W5W

  • 12 V, effetto luce diurna 6000 K

  • Sistema innovativo per l'automotive

  • Numero di lampadine: 2

Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. E quando la visibilità si riduce per via delle condizioni meteorologiche, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci LED di segnalazione Philips Ultinon Pro3000 forniscono un effetto luce diurna brillante e fino a 6000 K per le luci di posizione e per l'abitacolo. La tua auto esprime la tua personalità e le luci LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.

Ottimizzate per una migliore visibilità

Sia che si tratti di luci di parcheggio, del vano portaoggetti, del cruscotto o dell'illuminazione del bagagliaio, i LED Philips Ultinon Pro3000 offrono una distribuzione uniforme della luce. L'ampio angolo di illuminazione assicura che la luce venga proiettata dove serve.

Installazione semplice e compatibili con i più diffusi modelli di auto

Goditi l'esperienza plug-and-play: le lampadine Philips Ultinon Pro3000 sono dotate di attacco standard per una sostituzione facile e veloce.

Specifiche tecniche

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