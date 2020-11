Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. E quando la visibilità si riduce per via delle condizioni meteorologiche, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci LED di segnalazione Philips Ultinon Pro3000 forniscono un effetto luce diurna brillante e fino a 6000 K per le luci di posizione e per l'abitacolo. La tua auto esprime la tua personalità e le luci LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.