Illuminazione per abitacolo brillante

Non perdere più le chiavi grazie a questi luminosi, eleganti e duraturi Festoon a LED da 38 mm di Philips per l'illuminazione dell'abitacolo e della targa. Un'intensa luce effetto luce del giorno da 6000 K illumina l'interno dell'auto in modo delicato per gli occhi. Scopri tutti i vantaggi