Fino al 160% di luce più brillante*

Guidare al buio è impegnativo e le luci della tua auto possono fare la differenza. Migliora la visibilità su strada grazie alle lampade LED. Massimizza la profondità e la potenza del raggio luminoso per individuare con prontezza i pericoli sul tuo percorso. Le lampade LED Philips Ultinon Pro5000 aumentano la visibilità del 160%*. Quando sperimenterai l’effetto straordinario delle lampade LED, simile a quella della luce del giorno, non riuscirai più a farne a meno. Ottimizzando la visibilità migliorerai anche le tue prestazioni, sarai quindi in grado di reagire con rapidità a qualsiasi pericolo per una guida in tutta sicurezza. Sconfiggi l'oscurità, scegli Philips e inizia a guidare di notte con maggiore sicurezza e più controllo.