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Fuori produzione

X-tremeUltinon LED gen2lampadina di segnalazione per auto

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Più luce, più stile

Per una guida sicura e al passo con i tempi, passa agli indicatori di retromarcia a LED Philips X-tremeUltinon gen2 T16 [~W16W]. Sono potenti, precisi e belli da vedere per segnalare la tua posizione in tutta sicurezza e con stile.

Vedi tutti i vantaggi

Luci di segnalazione a LED intense, luminose e di lunga durata

Più luce, più stile

  • LED-T16 [~W16W]

  • Numero di lampadine: 2

  • 12 V, effetto luce del giorno, 6000 K

  • Sistema innovativo per l'automotive

Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. E quando la visibilità si riduce per via delle condizioni meteorologiche, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci a LED di segnalazione Philips X-tremeUltinon gen2 forniscono un effetto luce diurna brillante e una luminosità fino a 6000 K per le luci di retromarcia e di posizione. Grazie a colori più intensi degli indicatori di direzione e degli stop a LED che si accendono istantaneamente e a una luce uniforme e adeguatamente diretta, concederai agli altri conducenti maggiore e prezioso tempo di reazione ai tuoi movimenti.

Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

Sebbene l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna sia aiutarti a vedere ed essere visto, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza senza acquistare una nuova auto, sostituire l'illuminazione esterna con i LED è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi. Aggiorna l'illuminazione esterna con un rosso più intenso per gli stop, un giallo più vivace per gli indicatori di direzione e un bianco più brillante per le luci di posizione e retromarcia. L'auto esprime la tua personalità e le luci a LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.

L'effetto luce del giorno 6000 K migliora la visibilità durante la retromarcia

Durante la retromarcia, la visuale è limitata. Per via della tua posizione seduta, non hai una visione completa di tutte le angolazioni. E la retromarcia al buio è ancora più difficile. Non stupisce, dunque, che siano comuni gli incidenti che si verificano durante la retromarcia. Le luci a LED per la retromarcia Philips offrono un potente effetto luce del giorno fino a 6000 K, che illumina più efficacemente l'area immediatamente dietro l'auto. E una visibilità migliore garantisce una maggiore sicurezza.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade a LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.