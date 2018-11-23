Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. E quando la visibilità si riduce per via delle condizioni meteorologiche, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci a LED di segnalazione Philips X-tremeUltinon gen2 forniscono un effetto luce diurna brillante e una luminosità fino a 6000 K per le luci di retromarcia e di posizione. Grazie a colori più intensi degli indicatori di direzione e degli stop a LED che si accendono istantaneamente e a una luce uniforme e adeguatamente diretta, concederai agli altri conducenti maggiore e prezioso tempo di reazione ai tuoi movimenti.