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  • Luminosità straordinaria per una maggiore sicurezza
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X-tremeVision Pro150Prestazioni e durata

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3.8
| (256) Recensioni
Luminosità straordinaria per una maggiore sicurezza
Grazie alla combinazione di una luminosità straordinaria e una durata finora impensabile per una lampadina ad alte prestazioni, Philips X-tremeVision Pro150 offre la visibilità necessaria per garantire a te e ai tuoi cari una maggiore sicurezza su strada.
Vedi tutti i vantaggi

La migliore combinazione di prestazioni e durata

Luminosità straordinaria per una maggiore sicurezza

  • Tipo di lampadina: H1

  • 12 V, 55 W

  • Fino al 150% di luminosità in più¹

  • Fino a 350 ore

  • Numero di lampadine: 1

Maggiore visibilità per una guida sicura

Le lampadine Philips X-tremeVision Pro150 ti garantiscono fino al 150% di luminosità in più¹. Potrai tornare in auto dai tuoi cari sapendo di poter contare su un'eccellente visibilità anche al buio e in condizioni meteorologiche avverse. Il design avanzato del filamento offre più precisione e alti livelli di luce per una migliore illuminazione della strada, mentre la nuova tecnologia con vetro al quarzo Philips Diamond Precision garantisce una maggiore luminosità.

Lampadina ad alte prestazioni con una durata fino a 450 ore²

La nuova tecnica di produzione del vetro al quarzo Philips Diamond Precision aumenta il rendimento della luce e offre una maggiore resistenza allo shock termico e alla pressione. Una composizione su misura di gas di alta qualità protegge ulteriormente il filamento dall'invecchiamento. Ciò significa una maggiore luminosità e fino a 450 ore di durata (valore relativo a H7; H1: 350 ore), probabilmente la più lunga per una lampadina così potente.

La luce bianca offre una visibilità più chiara e maggiore comfort

Guidare in condizioni di scarsa luminosità può comportare l'affaticamento degli occhi, con conseguente riduzione della capacità visiva e maggiore rischio di stanchezza per il guidatore. Proiettando una luce più bianca, fino a 3.400 K (valore relativo a H7; H1: 3.450 K), la lampadina Philips X-tremeVision Pro150 offre un contrasto più elevato per migliorare la visibilità, consentendoti di identificare e riconoscere gli oggetti in avvicinamento con più sicurezza. Una migliore visibilità ti permette di rimanere vigile più a lungo, rendendo la guida più sicura e piacevole.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

256

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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Esclusioni di responsabilità

  1. ¹ Luminosità rispetto allo standard minimo legale.

  2. ² Valido per gli anabbaglianti; varia per i fendinebbia