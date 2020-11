Maggiore visibilità per una guida sicura

Le lampadine Philips X-tremeVision Pro150 ti garantiscono fino al 150% di luminosità in più(1). Potrai tornare in auto dai tuoi cari sapendo di poter contare su un'eccellente visibilità anche al buio e in condizioni meteorologiche avverse. Il design avanzato del filamento offre più precisione e alti livelli di luce per una migliore illuminazione della strada, mentre la nuova tecnologia con vetro al quarzo Philips Diamond Precision garantisce una maggiore luminosità.