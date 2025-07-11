Scopri il nostro sistema di rasatura a tripla protezione
Contatto confortevole, senza compromessi
Rasatura delicata sulla pelle in tutto il corpo
Rasatura agevole senza alcuna rinuncia in fatto di comfort per la pelle. La tecnologia di taglio brevettata del Bodygroom Philips e l'esclusivo design della testina del rasoio garantiscono un utilizzo sicuro sulla pelle.
Risultati precisi
I Bodygroom Philips radono fino a 0,2 mm per una finitura liscia e uniforme che rinnova il look e dona freschezza.
Styling versatile per tutto il corpo
Crea il look più adatto al tuo stile con una vasta gamma di accessori. Dai pettini regola altezza al nostro esclusivo accessorio pieghevole per la schiena, puoi soddisfare ogni esigenza di cura del corpo.
Il Bodygroom è sicuro per le pelli sensibili?
I Bodygroom sono progettati per pelli sensibili. Le punte arrotondate brevettate e la lamina del rasoio dal design esclusivo garantiscono una rasatura e rifinitura sicura e confortevole anche nelle zone più delicate.
Come posso pulire il mio Bodygroom?
Per pulire il Bodygroom, rimuovi la testina del rasoio o del rifinitore e risciacquala sotto l'acqua corrente. Lascia asciugare tutti i componenti all'aria prima di riporli. I Bodygroom sono impermeabili, quindi facili e veloci da pulire, e non richiedono olio lubrificante.
Posso utilizzare un Bodygroom sulla schiena?
I Bodygroom con accessori pieghevoli per la schiena consentono di accedere a parti del corpo difficilmente raggiungibili, come la schiena. Progettati per la cura completa del corpo, aiutano a mantenere una pelle liscia e uniforme, in modo confortevole e controllato.
Un aiuto sempre a portata di mano
Fino a 120 minuti di autonomia
Il Bodygroom Philips offre un'esperienza di cura della persona efficace e senza interruzioni. La batteria al litio di lunga durata offre fino a 120 minuti di autonomia, oltre all'opzione per una ricarica rapida di 5 minuti per una singola sessione di rasatura.
Totalmente impermeabile sotto la doccia
Il Bodygroom Philips è utilizzabile sulla pelle asciutta o bagnata e offre comodità e praticità in ogni situazione. Ed è anche facile da pulire.
Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²
Affidabilità e prestazioni insuperabili con i nostri resistenti Bodygroom Philips.
Sostenibilità
Progettato per durare a lungo
Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.