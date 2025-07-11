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    Uomo con petto liscio dopo l'uso del Bodygroom

    Philips Bodygroom

    Contatto confortevole

    Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile¹

    Il nostro migliore Bodygroom

    Contatto confortevole

    Bodygroom Serie 7000

    Bodygroom Serie 7000

    Contatto confortevole

    Philips Bodygroom

    Scopri il nostro sistema di rasatura a tripla protezione

    Contatto confortevole, senza compromessi

    Rasatura delicata sulla pelle in tutto il corpo

    Rasatura agevole senza alcuna rinuncia in fatto di comfort per la pelle. La tecnologia di taglio brevettata del Bodygroom Philips e l'esclusivo design della testina del rasoio garantiscono un utilizzo sicuro sulla pelle.

    Risultati precisi

    I Bodygroom Philips radono fino a 0,2 mm per una finitura liscia e uniforme che rinnova il look e dona freschezza.

    Styling versatile per tutto il corpo

    Crea il look più adatto al tuo stile con una vasta gamma di accessori. Dai pettini regola altezza al nostro esclusivo accessorio pieghevole per la schiena, puoi soddisfare ogni esigenza di cura del corpo.

    • Il Bodygroom è sicuro per le pelli sensibili?

      I Bodygroom sono progettati per pelli sensibili. Le punte arrotondate brevettate e la lamina del rasoio dal design esclusivo garantiscono una rasatura e rifinitura sicura e confortevole anche nelle zone più delicate.

    • Come posso pulire il mio Bodygroom?

      Per pulire il Bodygroom, rimuovi la testina del rasoio o del rifinitore e risciacquala sotto l'acqua corrente. Lascia asciugare tutti i componenti all'aria prima di riporli. I Bodygroom sono impermeabili, quindi facili e veloci da pulire, e non richiedono olio lubrificante.

    • Posso utilizzare un Bodygroom sulla schiena?

      I Bodygroom con accessori pieghevoli per la schiena consentono di accedere a parti del corpo difficilmente raggiungibili, come la schiena. Progettati per la cura completa del corpo, aiutano a mantenere una pelle liscia e uniforme, in modo confortevole e controllato.

    Un aiuto sempre a portata di mano

    Primo piano del Bodygroom senza filo

    Fino a 120 minuti di autonomia

    Il Bodygroom Philips offre un'esperienza di cura della persona efficace e senza interruzioni. La batteria al litio di lunga durata offre fino a 120 minuti di autonomia, oltre all'opzione per una ricarica rapida di 5 minuti per una singola sessione di rasatura.

    Bodygroom Philips utilizzato sotto la doccia

    Totalmente impermeabile sotto la doccia

    Il Bodygroom Philips è utilizzabile sulla pelle asciutta o bagnata e offre comodità e praticità in ogni situazione. Ed è anche facile da pulire.

    Bodygroom Philips, 5 anni di garanzia²

    Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²

    Affidabilità e prestazioni insuperabili con i nostri resistenti Bodygroom Philips.

    Strada nella foresta per rappresentare il basso impatto ambientale

    Sostenibilità

    Progettato per durare a lungo

    Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.

    Più informazioni

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    Altri prodotti per la cura della persona

    Rifinitori All-in-One

    Rifinitori All-in-One

    Versatilità e precisione
    Rasoi per cuoio capelluto

    Rasoi per cuoio capelluto

    Rasatura precisa e delicata sulla pelle
    Regolabarba

    Regolabarba

    Precisione e semplicità

    Declinazioni di responsabilità

    ¹ Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.
    ² 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.

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