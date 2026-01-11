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  • Testina sostitutiva per lamina per Bodygroom
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Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

4.4
| (120) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto
Testina sostitutiva per lamina per Bodygroom
Testina sostitutiva per lamina di rasatura per Bodygroom Serie BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX
Vedi tutti i vantaggi
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile1

Per risultati ottimali, sostituire ogni 12 mesi

Testina sostitutiva per lamina per Bodygroom

  • Sistema di rasatura a tripla protezione

  • Totalmente impermeabile sotto la doccia

  • Da sostituire ogni 12 mesi

Tecnologia di taglio brevettata per una maggiore delicatezza sulla pelle

Tecnologia di taglio brevettata per una maggiore delicatezza sulla pelle

Il sistema di rasatura a tripla protezione è dotato di punte arrotondate per un maggiore comfort sulla pelle, fori a forma di diamante per un facile sollevamento dei peli e una protezione che riduce significativamente l'irritazione cutanea.

Rasatura delicata e precisa fino a 0,2 mm di lunghezza

Rasatura delicata e precisa fino a 0,2 mm di lunghezza

Ad appena 0,2 mm dalla pelle, la nostra tecnologia di taglio ti offre l'esperienza di cura personale delicata e precisa di cui hai bisogno. Dotato della nostra lamina di rasatura a forma di diamante, il dispositivo scorre in modo uniforme, lasciando la pelle morbida e fresca.

Resistente all'acqua al 100% per una cura personale confortevole, su pelle asciutta o bagnata

Resistente all'acqua al 100% per una cura personale confortevole, su pelle asciutta o bagnata

Essendo resistente all'acqua al 100%, puoi utilizzare il Bodygroom sia su pelle asciutta che bagnata, per un'esperienza confortevole e pratica, ogni volta. Inoltre, è anche facile da pulire.

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Recensioni

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4.4

su 5

120

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

11/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Il rasoio funziona benissimo ed è completo di tutti gli accessori per radere qualsiasi zona con la lunghezza desiderata

Pro

facilità d'uso

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 7000 Series BG7485/30 Testina flessibile 2D, doppia rifinitura/rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 7000 Series BG7485/30 Testina flessibile 2D, doppia rifinitura/rasatura

15/12/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Un ottimo depilatore!facile e comodo da usare! è leggero e i suoi tanti accessori permettono rasature personalizzate!La batteria dura il giusto! Ovviamente dipende dalle durate di rasatura!ma dopo il primo utilizzo è molto più breve!!Il tempo di ricarica è adeguato!!

Pro

Maneggevole

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Testina flessibile 2D, doppia rifinitura/rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Testina flessibile 2D, doppia rifinitura/rasatura

27/11/2025

Italia

Italia

Depilazione delicata

Dopo alcune settimane di utilizzo ho trovato il nuovo Body Groomer 7000 Series BG7470/15 un ottimo alleato nella rasatura del corpo e soprattutto delle parti intime. Il corpo potrebbe sembrare un po' grande ma per me è giusto e consente una presa ferma quando lo si usa anche sotto la doccia. Quest'ultimo è uno dei lati positivi che ho apprezzato di più perché l'impermeabilità consente anche una veloce pulizia sotto il getto d'acqua. Oltre alla testina 2D che si adatta bene alle diverse parti del corpo si ha in dotazione anche un trimmer con diversi pettini che consentono prima di accorciare i peli per poi rasarli rendendo tutto più confortevole. La batteria dura molto con sessioni complete senza problemi quando è carico, manca un indicatore della carica più descrittivo ma se ci si ricorda di ricaricare il rasoio ogni tanto non si avranno problemi

Pro

Delicato, efficace, versatile, impermeabile

Contro

Indicatore batteria

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Testina flessibile 2D, doppia rifinitura/rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona. 