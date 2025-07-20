Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Sistema di rasatura a tripla protezione
Risultati precisi
Pettini bidirezionali
Totalmente impermeabile sotto la doccia
Il sistema di rasatura a tripla protezione è dotato di punte arrotondate per un maggiore comfort sulla pelle, fori a forma di diamante per un facile sollevamento dei peli e una protezione che riduce significativamente l'irritazione cutanea.
Ad appena 0,2 mm dalla pelle, la nostra tecnologia di taglio ti offre l'esperienza di cura personale delicata e precisa di cui hai bisogno. Dotato della nostra lamina di rasatura a forma di diamante, il dispositivo scorre in modo uniforme, lasciando la pelle morbida e fresca.
Con lunghezze personalizzabili di 2, 3 o 5 mm per adattarsi al tuo stile, i pettini bidirezionali tagliano in qualsiasi direzione garantendo una rasatura efficace e senza sforzo su tutto il corpo, anche nelle zone intime.
4.5
su 5
135
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
Lupens
20/07/2025
Italia
Compratore verificato
Prodotto ottimo come da descrizione
Perchè fino ad ora mi sono sempre trovato bene con i rasoi machio Philips
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Rosy86
22/04/2024
Italia
Compratore verificato
Facile e veloce
Acquistato principalmente per mio marito per eliminare facilmente i peli superflui,ma alla fine e diventato un ottimo alleato per Titti... Perfetto facile e veloce, ovviamente indolore ...
Pro
Veloce
Contro
Non è buono per la barba un po' più lunga
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Ciarmi
10/03/2024
Italia
Compratore verificato
Ortimo
Ottimo ottimo ottimo ottimo………………………………………………………..
Pro
Tutri
Contro
Nessumo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.
Previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto