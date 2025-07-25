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    Barba sempre curata con il rifinitore All-in-One Philips

    Rifinitori All-in-One

    Versatilità e precisione

    Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile¹

    Il nostro miglior rifinitore All-in-One

    Precisione in acciaio inossidabile

    Rifinitore All-in-One Serie 9000

    Rifinitore All-in-One Serie 9000

    Rifinitura precisa, bordi ben definiti e rasatura pratica per viso, capelli e corpo

    Rifinitore All-in-One

    Lame autoaffilanti interamente in metallo

    Grazie a una potenza maggiore, offre la massima precisione durante la rifinitura, rimanendo tagliente come il primo giorno, senza bisogno di lubrificare le lame.

    Crea il tuo look in modo semplice e preciso

    Styling versatile per tutte le tue esigenze di cura della persona

    Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico dispositivo. Rifinisci e definisci i peli del viso, taglia i capelli e prenditi cura del tuo corpo in tutta comodità con il rifinitore All-in-One Philips. Scopri lo styling versatile per viso, capelli e corpo.

    Rifilatura precisa e uniforme

    Il nostro pettine di precisione di alta qualità, dotato di 11 impostazioni di lunghezza con incrementi di 0,2 mm, offre la massima precisione per accorciare fino alla lunghezza che desideri e ottenere un look perfetto.

    Si adatta alla tua barba grazie alla tecnologia BeardSense

    Il rifinitore analizza la densità della barba 125 volte al secondo per adattare la potenza alle tue esigenze. Ideale per gestire barbe folte, incolte o più lunghe.

    Sicurezza e semplicità per la cura della persona

    • È facile passare da uno stile all'altro?

      Rifinisci barba, capelli e corpo con facilità con il rifinitore All-in-One. Gli accessori ad aggancio ti consentono di passare in modo ottimale da una zona all'altra, rendendo la cura della persona semplice ed efficiente, il tutto con un unico strumento affidabile

    • Quanto dura la batteria?

      Con una ricarica completa, ottieni fino a 120 minuti di utilizzo senza filo. Hai dimenticato di ricaricare? Bastano 5 minuti di ricarica veloce per avere la potenza necessaria per una rifinitura completa. Una soluzione perfetta per mattine impegnative o quando sei in viaggio.

    • Progettato per durare, giorno dopo giorno

      I rifinitori All-in-One, realizzati con materiali resistenti e di alta qualità e lame a lunga durata, offrono prestazioni affidabili per rifinire barba, capelli e corpo, anche se vengono usati ogni giorno.

    Pronti all'uso

    Rifinitore All-in-One senza filo con impugnatura

    Fino a 120 minuti di utilizzo senza filo

    Il rifinitore All-in-One Philips offre un'esperienza di cura della persona efficace e priva di interruzioni. La batteria al litio di lunga durata offre fino a 120 minuti di autonomia, con la possibilità di una ricarica rapida di 5 minuti per una singola sessione di rifinitura.

    Il rifinitore può essere risciacquato sotto l'acqua corrente

    Totalmente impermeabile sotto la doccia

    Il rifinitore All-in-One Philips è utilizzabile sulla pelle asciutta o bagnata e offre comodità e praticità in ogni situazione. Ed è anche facile da pulire.

    Rifinitore All-in-One Philips, con garanzia fino a 5 anni²

    Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²

    Scopri l'affidabilità e le prestazioni insuperabili dei nostri strumenti resistenti per la cura della persona.

    Strada nella foresta per rappresentare il basso impatto ambientale

    Sostenibilità

    Progettato per durare a lungo

    Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.

    Più informazioni

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    Philips Bodygroom

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    Contatto confortevole
    Regolabarba

    Regolabarba

    Precisione e semplicità
    Rasoi per cuoio capelluto

    Rasoi per cuoio capelluto

    Rasatura precisa e delicata sulla pelle

    Declinazioni di responsabilità

    ¹ Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.
    ² 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.

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