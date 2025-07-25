Grazie a una potenza maggiore, offre la massima precisione durante la rifinitura, rimanendo tagliente come il primo giorno, senza bisogno di lubrificare le lame.
Crea il tuo look in modo semplice e preciso
Styling versatile per tutte le tue esigenze di cura della persona
Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico dispositivo. Rifinisci e definisci i peli del viso, taglia i capelli e prenditi cura del tuo corpo in tutta comodità con il rifinitore All-in-One Philips. Scopri lo styling versatile per viso, capelli e corpo.
Rifilatura precisa e uniforme
Il nostro pettine di precisione di alta qualità, dotato di 11 impostazioni di lunghezza con incrementi di 0,2 mm, offre la massima precisione per accorciare fino alla lunghezza che desideri e ottenere un look perfetto.
Si adatta alla tua barba grazie alla tecnologia BeardSense
Il rifinitore analizza la densità della barba 125 volte al secondo per adattare la potenza alle tue esigenze. Ideale per gestire barbe folte, incolte o più lunghe.
Sicurezza e semplicità per la cura della persona
È facile passare da uno stile all'altro?
Rifinisci barba, capelli e corpo con facilità con il rifinitore All-in-One. Gli accessori ad aggancio ti consentono di passare in modo ottimale da una zona all'altra, rendendo la cura della persona semplice ed efficiente, il tutto con un unico strumento affidabile
Quanto dura la batteria?
Con una ricarica completa, ottieni fino a 120 minuti di utilizzo senza filo. Hai dimenticato di ricaricare? Bastano 5 minuti di ricarica veloce per avere la potenza necessaria per una rifinitura completa. Una soluzione perfetta per mattine impegnative o quando sei in viaggio.
Progettato per durare, giorno dopo giorno
I rifinitori All-in-One, realizzati con materiali resistenti e di alta qualità e lame a lunga durata, offrono prestazioni affidabili per rifinire barba, capelli e corpo, anche se vengono usati ogni giorno.
Pronti all'uso
Fino a 120 minuti di utilizzo senza filo
Il rifinitore All-in-One Philips offre un'esperienza di cura della persona efficace e priva di interruzioni. La batteria al litio di lunga durata offre fino a 120 minuti di autonomia, con la possibilità di una ricarica rapida di 5 minuti per una singola sessione di rifinitura.
Totalmente impermeabile sotto la doccia
Il rifinitore All-in-One Philips è utilizzabile sulla pelle asciutta o bagnata e offre comodità e praticità in ogni situazione. Ed è anche facile da pulire.
Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²
Scopri l'affidabilità e le prestazioni insuperabili dei nostri strumenti resistenti per la cura della persona.
Sostenibilità
Progettato per durare a lungo
Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.