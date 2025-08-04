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    Rasoio per cuoio capelluto Philips per un look curato e rasato

    Rasoi per cuoio capelluto

    Rasatura precisa e delicata sulla pelle

    Il marchio di rasoi elettrici numero 1 al mondo¹

    Il nostro miglior rasoio per cuoio capelluto

    Rasatura precisa e delicata sulla pelle

    Rasoio Head Shaver Serie 9000

    Rasoio Head Shaver Serie 9000

    Rasoio elettrico Wet & Dry di alta qualità con 90 minuti di autonomia, elegante custodia da viaggio, stazione di risciacquo e confezione regalo, set aggiuntivo di testine di ricambio

    Tecnologia di rasatura Philips ora disponibile per una rasatura agevole del cuoio capelluto

    Dal marchio di rasoi elettrici numero 1 al mondo¹

    Prenditi cura di te

    Testina flessibile a 360º

    Taglia i capelli in qualsiasi direzione con la testina flessibile a 360º. Il rasoio con testina rotante completamente flessibile segue i contorni della testa per un contatto con la pelle e un comfort ottimali.

    Primo piano delle lame ComfortCut del rasoio per cuoio capelluto Philips

    Lame ComfortCut

    Le lame 36 ComfortCut autoaffilanti tagliano ogni capello appena sopra il livello della pelle per una finitura liscia e uniforme.

    Sensore PowerAdapt

    Il sensore dinamico e reattivo PowerAdapt rileva la densità dei capelli 125 volte al secondo, adattando costantemente la potenza per una rasatura agevole del cuoio capelluto.

    Altri ottimi motivi per scegliere i rasoi per cuoio capelluto Philips

    • Progettato con impugnatura ergonomica per il massimo comfort

      Impugna il rasoio per cuoio capelluto Philips in tutta sicurezza. Il design ergonomico del rasoio palmare ti consente di mantenere una presa sicura mentre ti radi a zero.

    • Il sistema di raccolta dei peli assicura una rasatura pulita

      Il sistema di raccolta dei peli conserva i peli tagliati durante la rasatura. Ottieni così una rasatura perfetta del cranio senza lasciare il lavandino in disordine.

    • Tecnologia SkinProtect per una rasatura accurata e delicata

      La tecnologia SkinProtection offre una rasatura ipoallergenica e delicata su pelle asciutta o bagnata, senza trascinare o tirare i capelli.

    • Igienico e facile da pulire grazie alla stazione di risciacquo

      La stazione di risciacquo inclusa facilita la manutenzione del tuo rasoio per cuoio capelluto Philips. Pulisce a fondo le testine di rasatura per garantire igiene e prestazioni ottimali (disponibile nei modelli HS7980 e HS9980).

    • In acciaio svedese di grado chirurgico

      Le lame del rasoio per cuoio capelluto Philips sono realizzate in acciaio svedese di grado chirurgico, anticorrosione e delicato sulla pelle.

    • Ottimizza le prestazioni sostituendo le testine con regolarità

      Sostituisci le testine di rasatura ogni 6 mesi per mantenere le prestazioni del tuo rasoio per cuoio capelluto Philips al 100% senza alcuna difficoltà.

    • Blocco da viaggio per riporre l'apparecchio in tutta sicurezza nel tuo bagaglio

      Previeni l'attivazione accidentale e mantieni la testa rasata quando sei in viaggio. La funzione di blocco da viaggio garantisce che il tuo rasoio per cuoio capelluto rimanga spento quando è nel bagaglio.

    Un aiuto sempre a portata di mano

    Rasoio per cuoio capelluto Philips tenuto in una mano tatuata in bagno

    Fino a 90 minuti di autonomia

    Con un'ora di ricarica, ottieni fino a 90 minuti di autonomia (circa 15 rasature). Hai fretta? Ricarica velocemente il rasoio per cuoio capelluto per soli cinque minuti e avrai abbastanza energia per una rasatura completa.

    Risciacquo dell'impermeabile rasoio per cuoio capelluto Philips

    Completamente lavabile e impermeabile al 100%

    Sceglie la routine di rasatura del cuio capelluto Philips più adatta alle tue esigenze. Con il sistema Wet & Dry, puoi optare per una pratica rasatura a secco o per una rinfrescante rasatura su pelle bagnata.

    Rasoio per cuoio capelluto Philips, 5 anni di garanzia²

    Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²

    Affidabilità e prestazioni insuperabili con i nostri resistenti Bodygroom Philips

    Strada nella foresta per rappresentare il basso impatto ambientale

    Sostenibilità

    Progettato per durare a lungo

    Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.

    Più informazioni

    Assistenza clienti e supporto

    Ottieni assistenza per il prodotto, trova manuali, scopri suggerimenti utili e risolvi eventuali problemi

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    Rifinitori All-in-One

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    Versatilità e precisione
    Regolabarba

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    Precisione e semplicità
    Philips Bodygroom

    Philips Bodygroom

    Contatto confortevole

    Declinazioni di responsabilità

    ¹ Fonte: Euromonitor International Limited, volume di vendita al dettaglio, secondo la definizione della categoria rasoi per il corpo, dati relativi al 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
    ² 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.

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