Tecnologia di rasatura Philips ora disponibile per una rasatura agevole del cuoio capelluto
Dal marchio di rasoi elettrici numero 1 al mondo¹
Prenditi cura di te
Testina flessibile a 360º
Taglia i capelli in qualsiasi direzione con la testina flessibile a 360º. Il rasoio con testina rotante completamente flessibile segue i contorni della testa per un contatto con la pelle e un comfort ottimali.
Lame ComfortCut
Le lame 36 ComfortCut autoaffilanti tagliano ogni capello appena sopra il livello della pelle per una finitura liscia e uniforme.
Sensore PowerAdapt
Il sensore dinamico e reattivo PowerAdapt rileva la densità dei capelli 125 volte al secondo, adattando costantemente la potenza per una rasatura agevole del cuoio capelluto.
Altri ottimi motivi per scegliere i rasoi per cuoio capelluto Philips
Progettato con impugnatura ergonomica per il massimo comfort
Impugna il rasoio per cuoio capelluto Philips in tutta sicurezza. Il design ergonomico del rasoio palmare ti consente di mantenere una presa sicura mentre ti radi a zero.
Il sistema di raccolta dei peli assicura una rasatura pulita
Il sistema di raccolta dei peli conserva i peli tagliati durante la rasatura. Ottieni così una rasatura perfetta del cranio senza lasciare il lavandino in disordine.
Tecnologia SkinProtect per una rasatura accurata e delicata
La tecnologia SkinProtection offre una rasatura ipoallergenica e delicata su pelle asciutta o bagnata, senza trascinare o tirare i capelli.
Igienico e facile da pulire grazie alla stazione di risciacquo
La stazione di risciacquo inclusa facilita la manutenzione del tuo rasoio per cuoio capelluto Philips. Pulisce a fondo le testine di rasatura per garantire igiene e prestazioni ottimali (disponibile nei modelli HS7980 e HS9980).
In acciaio svedese di grado chirurgico
Le lame del rasoio per cuoio capelluto Philips sono realizzate in acciaio svedese di grado chirurgico, anticorrosione e delicato sulla pelle.
Ottimizza le prestazioni sostituendo le testine con regolarità
Sostituisci le testine di rasatura ogni 6 mesi per mantenere le prestazioni del tuo rasoio per cuoio capelluto Philips al 100% senza alcuna difficoltà.
Blocco da viaggio per riporre l'apparecchio in tutta sicurezza nel tuo bagaglio
Previeni l'attivazione accidentale e mantieni la testa rasata quando sei in viaggio. La funzione di blocco da viaggio garantisce che il tuo rasoio per cuoio capelluto rimanga spento quando è nel bagaglio.
Un aiuto sempre a portata di mano
Fino a 90 minuti di autonomia
Con un'ora di ricarica, ottieni fino a 90 minuti di autonomia (circa 15 rasature). Hai fretta? Ricarica velocemente il rasoio per cuoio capelluto per soli cinque minuti e avrai abbastanza energia per una rasatura completa.
Completamente lavabile e impermeabile al 100%
Sceglie la routine di rasatura del cuio capelluto Philips più adatta alle tue esigenze. Con il sistema Wet & Dry, puoi optare per una pratica rasatura a secco o per una rinfrescante rasatura su pelle bagnata.
Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²
Affidabilità e prestazioni insuperabili con i nostri resistenti Bodygroom Philips
Sostenibilità
Progettato per durare a lungo
Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.